Kılıçdaroğlu: Bir insan politika yaptığı sürede zenginleşiyorsa bilin ki malı götürüyordur

GERÇEK GÜNDEM /

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşması'da açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında ekonomik kriz, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine can ve mal güvenliği içinde dönüşü hakkında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

Gaziantep'te olmaktan son derece mutluyum. Bu toplantı benim için son derece önemli ve değerli.

Hangi politika Suriyelileri buraya getirdi? Politika doğruysa katlanacaksınız, politika doğru değilse demokratik yollarla, oy vermeyerek cezalandıracaksınız. Demokrasilerde öz, yapılan yanlışı telafi etmektir. Buradan giden Suriyelilerin can ve mal güvenliğinin Türkiye ve Suriye arasındaki toplumsal sözleşme ile sağlanması lazım. Türkiye'nin itibarını koruyarak kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde ülkelerine yollayacağız.

"Çalıyor ama iş de yapıyor." Ne inancımıza ne ahlakımıza uygun bu söylem. Benim inancıma, ahlakıma aykırı. Akıl var mantık var. Çalıyorsa onu orada tutmamak lazım. Yüce yaradan, "Karşıma kul hakkıyla gelme de neyle gelirsen gel" diyor. Kul hakkı en büyük günah. En büyük günahı işleyene sürekli destek veriliyor. Bir de çalmayan ama iş yapan birisi gelsin. Onu aramanız lazım. Bir insan politika yaptığı süre içerisinde zenginleşiyorsa bilin ki malı götürüyordur.