Kılıçdaroğlu beklenen videosunu yayınladı: 'Herkes daha iyi bir yaşam müştereğinde birleşmeli'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda saat 22'yi işaret etmişti.

BEKLENEN VİDEOYU YAYINLADI

Kılıçdaroğlu beklenen videoyu yayınladı.

Kılıçdaroğlu yayınladığı videoya "Birleşeceğiz ve kazanacağız. Ama kime karşı?" notunu düştü.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı şu ifadeleri kullandı:

"Seçim yaklaştıkça giderek artan tuhaf bir duruma dikkatinizi çekmek istiyorum. Saray iktidarı ve onunla yola çıkanlar, kadınların en temel haklarını bir kaç oy için pazarlık meselesi yapmaya hazır olduklarını gösterdiler. Kadınların en basit kazanımlarını çöpe atmaya çalışıyorlar. Orada hedef başı kapalı genç muhafazakar kadınlardır. Genç kadınları ezmek, kontrol altına almak istiyorlar. Dehşetle izliyoruz.

REKABET VURGUSU ÖNE ÇIKTI

Gelelim asıl meseleye. Biliyorsunuz birleştire birleştire ülkeyi kazanan bir oyuncu haline getirmeye çalıştığımı. Peki biz neyin peşindeyiz? Tayyip Erdoğan'a karşı mı birleşiyoruz? Bu kadar emeği bu kadar küçük bir hedef için mi harcayacağız. Evet bizim demokrasimiz, adalet sistemimiz ağır bir Erdoğan tehdidi altında. Herhalde bu yaşımda bu ülkeye bırakacağım miras bu kadar küçük olmasa gerek. Erdoğan'ı göndereceğiz, bu en kolayı. Ama biz hedefimiz çok daha büyük. Biz rekabetçi bir Türkiye inşa edecek şartları oluşturacağız. Bugün sistemik bir teknolojik rekabet çağında yaşıyoruz. Bakmayın siz Türk'ün Türk'e propagandasına, İletişim Bakanlığı'nın çöpe attığı milyonlara. Biz dünya ile rekabet etmiyoruz. Rekabette iyi olup olmadığınızı tek kriter gösterir.

Kazanıyor musun, kazanmıyor musun? Bu da iki şekilde anlaşılır: Yeni bir refah seviyesi yaratabiliyor musun, bu refaha barış nesli yaratarak ulaşabiliyor musun? Rekabette kazanıyorsanız milletiniz standartı artar. Sizinki artıyor mu sevgili halkım? Öyle boş propagandalarla algınızın manipüle edilmesine izin vermeyin. Biz maalesef rekabette zayıfız. Bu problemler Erdoğan ile başlamadı, Erdoğan ile ayyuka çıktı. Çünkü Türkiye yıllardır enerjisini iç sorunlarına harcadı. Darbeler gördü, kutuplaşmalar gördü, ayrımcılık gördü, terör gördü; birbirimizle didiştiğimiz için rekabetten uzaklaştık.

"HERKES DAHA İYİ BİR YAŞAM MÜŞTERİĞİNDE BULUŞMALI"

Dünyadan hak ettiğimiz payı alamadık. Hepimizi birleştirecek şey şudur: Dünya ile rekabet etmek ve kazanmak. Türkü, kürdü, sünnisi, alevisi, başı açığı, başı kapalısı, solcusu, sağcısı bu müşterekte buluşmalı. Daha iyi bir yaşam müşteriğinde buluşmalı. Ben bunun için Millet İttifakı'nın adayı seçildim.

Ben onarıcı, birleştirici liderlik yapıp, asıl geleceğin yeni nesillerine ortamı hazırlayacak kişiyim. Ben bundan sonra geleceklerin siyasi geleceğinin taşlarını döşeyecek kişiyim.

"EMEKLİ OLACAĞIM..."

Ülkemizi rayına sokacağız ki bizden sonraki liderler ayaklarını yere sağlam basabilsinler. Ben sonrasında torunlarımla ilgilenmek için emekli olacağım. Benim çözmem gereken çok sorun var, bunu da ancak gelecek ile ilgili bireysel siyasal hedefleri olmayan bir lider yapabilir. Evet birleşe birleşe kazanacağız, dünyaya karşı kazanacağız. "