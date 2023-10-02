Kadınlar yarın EŞİK Platformu’nun çağrısıyla meclise gidiyor

EŞİK (EŞİTLİK İÇİN KADINLAR) Platformu’nun çağrısıyla yarın kadınlar, kadın vekillerle buluşarak kadınların dayanışmasını ve ortak mücadelesine destek olacak. EŞİK Platformu’nun yaptığı çağrıda ‘‘Kadınların eğitim hakkından çalışma hakkına, sanat yapmasından spor yapmasına kadar tüm haklarına açıkça yoğun saldırıların olduğu bir süreçte kadınlar meclisin fiili açılış gününde mecliste olacak.’’ denildi.

‘‘Hayatlarımızdan, haklarımızdan, hayallerimizden vazgeçmeyeceğimizi tüm Türkiye’ye ve dünyaya bir kez daha hatırlatacağız’’ diyen EŞİK Platformu’nun yarınki programının ayrıntıları şöyle:

09.30’da TBMM Dikmen Kapısı'nda buluşarak içeri giriş.

11.00’de Tüm muhalefet partilerinden kadın milletvekillerin katılımıyla TBMM basın odasında basın toplantısı.

11.30 ya da 12.00’da Tüm muhalefet partilerinden kadın vekillerin Türkiye’nin dört bir yanından gelerek TBMM bahçesinde bekleyen kadınlarla buluşması. Kadınların vekilleri ve parti gruplarını ziyareti.

15.00'de kadın milletvekilleri salondan, kadınlar locadan TBMM Genel Kurulu’na katılım. Genel Kurul’dan sonra TBMM bahçesinde, günün değerlendirilmesi için katılacak vekiller, basın ve kadınlar olarak kısa bir değerlendirme.

Kaynak: Gerçek Gündem