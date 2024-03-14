Kadıköy'de son durum: TKP Genel Sekreteri 'fark kapanmak üzere' dedi

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, KRT’de yayınlanan Gün İzi programında Fatma Karaağaç’ın konuğu oldu.

Okuyan, Maçoğlu’nun Kadıköy’deki seçim kampanyası hakkında başa baş bir mücadele olduğu yönündeki tespitlerin doğru olduğunu, ellerindeki bazı anketlere göre farkın kapanmakta olduğunu paylaştı. Bununla birlikte Kadıköy Belediyesi'ni almaya dönük bu boyuttaki bir iddianın yeni bir olgu olması nedeniyle, anketler konusunda da temkinli olunması gerektiğini ve eski referanslarla hareket etmenin sağlıklı olmayacağını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

TKP Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, İstanbul Kadıköy'den aday olmuş; Maçoğlu'nun adaylığı uzun süre tartışma konusu olmuştu.

Maçoğlu geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda CHP ile aralarındaki farkın birkaç puana kadar kapandığını söylemişti.