Kabine 'Terör' ve 'Enflasyon' Gündemiyle Toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısı başladı. Kabine'nin gündeminde terörle mücadele operasyonları, Orta Vadeli Program kapsamındaki enflasyonla mücadele adımları ve Gazze'deki katliamlar var.

Kabine 'Terör' ve 'Enflasyon' Gündemiyle Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'de gerçekleşen toplantı saat 15.15'te başladı.

Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sürdürdüğü operasyonlar ve bu operasyonların sahadaki yansımalarına ilişkin istihbari bilgilerin konuşulması bekleniyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE DE MASADA

Kabine’de 2025-2027 yıllarını kapsayacak son Orta Vadeli Program çerçevesinde enflasyonla mücadele için atılacak yeni adımlar da ele alınacak.

Kabine 'Terör' ve 'Enflasyon' Gündemiyle Toplandı - Resim : 1

Dış politikada ise gündem İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları olacak.

Ayrıca Türk asıllı ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’nin İsrail güçleri tarafından öldürülmesi ve sonrasındaki gelişmeler de masaya yatırılacak.

Kabine Toplanıyor: Gündemde Hangi Konular Var?Kabine Toplanıyor: Gündemde Hangi Konular Var?Güncel

Kaynak: AA

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