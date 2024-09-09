Kabine 'Terör' ve 'Enflasyon' Gündemiyle Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'de gerçekleşen toplantı saat 15.15'te başladı.

Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sürdürdüğü operasyonlar ve bu operasyonların sahadaki yansımalarına ilişkin istihbari bilgilerin konuşulması bekleniyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE DE MASADA

Kabine’de 2025-2027 yıllarını kapsayacak son Orta Vadeli Program çerçevesinde enflasyonla mücadele için atılacak yeni adımlar da ele alınacak.

Dış politikada ise gündem İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları olacak.

Ayrıca Türk asıllı ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’nin İsrail güçleri tarafından öldürülmesi ve sonrasındaki gelişmeler de masaya yatırılacak.

Kaynak: AA