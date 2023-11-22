Tunç Soyer hakkında bir soruşturma daha

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, Seferihisar Belediye Başkanlığı yaptığı döneme ilişkin bir soruşturma daha başlatıldı. Soyer hakkında, İçişleri Bakanlığı tarafından Osmanlı Devleti’ne ve son padişah Vahdettin’e hakaret ettiği iddiasıyla da soruşturma açılmıştı.

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Tunç Soyer hakkında bir soruşturma daha

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar Belediye Başkanlığı yaptığı döneme ilişkin hakkında bir başka soruşturma daha başlatıldığını duyurdu.

Tunç Soyer, 14 yıl önce Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde eski belediye binasının önündeki Rum kilisesine ait çanı Yunanistan Konsolosluğu'na verdiği iddiasıyla hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Soyer iddiaları yalanlayarak, Seferihisar Belediye Başkanı seçildikten sonra eski binayı hiç kullanmadığını, görevini yeni binada devam ettirdiğini ifade etti.

Sözcü TV’de konuşan Soyer, "Bugün bir başka soruşturma geldi; ondan bahsetmek isterim. 14 yıl önce ben Seferihisar belediye başkanıyken bir iddia ortaya atılmış; hiç benim görmediğim duymadığım bir şey. ‘Belediye binası önünde alarm çanı olarak kullanılan tarihi Rum kilisesine ait çanın başkanlık makamının önünde sergilendiği, tarihi eser niteliğinde olduğu iddia edilen bu çanın ilgili makamlara bildirmeden tarafımca Yunan Konsolosluğu’na verildiği' iddiasıyla başka bir soruşturma açıldı” dedi.

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