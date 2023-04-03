İYİ Parti'ye katılan Ünal Karaman: Geçmişte AKP ve MHP'den teklif aldım

İYİ Parti'ye katılan eski Futbolcu ve Teknik Direktör Ünal Karaman, "mecliste çok güçlü Ünal Karaman olacak. Geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti’den teklif aldım. Ama şimdi İYİ Parti'nin teklifini kabul ettim" dedi.

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İYİ Parti'ye katılan Ünal Karaman: Geçmişte AKP ve MHP'den teklif aldım

Geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında kendisine rozet takılan eski Futbolcu ve Teknik Direktör Ünal Karaman İYİ Parti'nin Konya milletvekili aday adayı oldu. Konya'da çalışmalara başlayan Karaman, Konya basını ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Karaman, geçmişte farklı siyasi partilerden teklif aldığını ancak Meral Akşener'in daveti ile birlikte iyiler hareketine katıldığını ifade etti.

Karaman, konuşmasının devamında şunları söyledi.

"Konya'da doğdum. Konya'nın evladı olmaktan mutluluk duyuyorum. Ben şehrime hizmet etmek istediğim için Konya'dan aday adayı oldum. Teşkilatımızda bizi sahiplendi. Bugün ben sadece Konya'nın adayı değilim; Türk milletinin adayıyım. Meclisteki sporcuları bu şekilde kıyaslamak doğru değil. Alpay benim öğrencimdi. Saffet ile de birlikte çalıştık. Bunları eleştirmek bana yakışı kalmaz. Ama şunu söyleyeyim mecliste çok güçlü Ünal Karaman olacak. Geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti’den teklif aldım. Ama şimdi İYİ Parti'nin teklifini kabul ettim."

Karaman’ın Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile yaşadığı iddia edilen tartışmanın sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Ben polemikler üzerinden siyaset yapmak istemiyorum. Olur da bir gün yanıma Berat Albayrak gelir oturursa o neler yaşamış, ben neler yaşamışım hepsini konuşuruz. Benim şimdilik önceliğim milletvekili olarak meclise girip milletimizi ve partimizi temsil etmek. Beni polemiklerin içine çekmeyin."

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