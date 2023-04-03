Büyük Birlik Partisi kısa adını değiştirdi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Habertürk yayına katılıp Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Destici'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

HATALAR OLDU AMA İSTİKRAR SAĞLANDI MI SAĞLANDI: Yürütmeyle ilgili 5 yıllık istikrarlı bir dönemimiz oldu. Eleştirebilirsiniz; lakin önemli olan bir istikrar sağlandı mı, sağlandı mı? Sağlandı. Uygulamada bazı hatalar da oldu.

İTTİFAK VE PARTİ LİSTESİNİ YSK'YA SUNMAK İÇİN ZAMAN VAR: Şu anda ortak liste yok, kendi listemizle katılıyoruz. Biz BBP olarak kendi listelerimiz hazır. 1000'e yakın müracaat oldu. 81 ilde seçime katılacak şekilde hazırız. İttifak ve parti listesini YSK'ya sunmak için zaman var. Hedefimiz yüzde 4-5 oy almak. Biz grup kuracak milletvekili hedefliyoruz. Ben Ankara veya İstanbul'dan aday olabilirim.

Sayın Cumhurbaşkanımıza teknik, matematiksel bir şeyi ortaya koydum, anlattım. İttifakta olan partiler uzlaşırlarsa, hakkaniyetli, adaletli şekilde seçime tek liste ile girebilirlerse mevcut oylarından çok daha fazla olur. Hele ki karşı ittifak dağınık şekilde seçime girerlerse. Çok rahatlıkla 360 sayısının üstüne çıkabiliriz. Ortak listeyle daha fazla vekil çıkarabileceğimizi söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda açık ve net bir şey söylemedi.

HÜDA PAR'IN PROGRAMINA KARŞIYIZ AMA HÜDA PAR EŞİTTİR HDP DEĞİL: Birileri HÜDA PAR ile HDP'yi eşleştirmeye çalışıyor. Bir kere eşleştirilemez. HDP terör örgütü PKK'nın partisi. Bütün söylem, eylemleri, kararları böyle. En son Kılıçdaroğlu 'Kürt sorununu TBMM'de çözmek istiyoruz' dedi. Demek ki böyle söz verdi. CHP bir iki cümle Kürt sorunu diye bir şey paylaşsın. Ben HÜDA PAR'ın parti tüzüğüne karşıyım, söylemlerini doğru bulmuyorum. Daha sonra Zekeriya Bey'in açıklamaları üniter yapı, bayrak, istiklal marşı, milletin birliği noktasında hiçbir farklı düşünce olmadığını, tamamını desteklediklerini, bunların yanında durduklarını söyledi. Bunu söyleyene siz daha ne söyleyebilirsiniz. Ben HÜDA PAR'ın parti programındaki vaadlere katılmıyorum onların tam karşısındayım. Ben BBP olarak yeke yek ittifak kurmam. HÜDA PAR eşittir HDP değildir.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU: Üzüntüleri, kızgınlıkları olan herkese hak veriyorum. Devletin varlığı bekası, ülkenin bütünlüğü, üniter yapının muhafazası meselesiyle seçime gidiyoruz. Bütün ülküdaşlarım, Türk milliyetçisi arkadaşlarım, vatansever milliyetperver olarak kendisini ifade edenler bu kırgınlıklarını seçim sonucuna kada baskılayacaklar, bunu inanıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun şahsına bir şey söylemiyorum. PKK'nın siyasi partisiyle işbirliği yapıyor. TİKKO'nun, DHKPC'nin siyasi uzantısıyla işbirliği yapıyor. Allah aşkına bir yere gitseniz, seccadeyi tanımaz mısınız? Demek ki bizim kültürümüze uzak olduğu ortaya çıkıyor. Bir fotoğraf verilmiş yetmemiz, ikinci fotoğraf verilmiş.

LOGO AYNI KALIYOR: TOGG siparişi verdim ama çıkmadı bana. BBP olarak bu seçimlerde logomuz aynı. Bugüne kadar BBP olarak kullanıyorduk; fakat bu seçimde Büyük Birlik Partisi'ni Büyük Birlik olarak kullanıyoruz.