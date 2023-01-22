İYİ Partili kurmay: DEVA yüzde 3'ü almaya çalışırken yüzde 10'u kaybediyor

DEVA Partisi'nin Temel Haklar Eylem Planı kapsamında vatandaşlık tanımını yeniden ele almayı teklif etmesi ve anadil ile ilgili vaatleri geçtiğimiz günlerin önemli tartışmaları arasında yer alıyordu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu bu açıklamalarla ilgili "Masayı bağlamaz, ortak metinlerde bu konular olmayacak" yanıtı vermekle yetindi ama söz konusu vaatlerin parti içinde tepkiyle karşılandığı ileri sürüldü.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre Altılı Masa’nın birlikteliğini sarsacak açıklamalardan kaçınılması gerektiğine dikkat çeken İYİ Partili kurmay, "DEVA'nın dile getirdiği konular İYİ Parti'nin durduğu yer dikkate alındığında kesinlikle savunmadığı konular. Hepimizin farklılıkları var ama bu dönem farklılıkların öne çıkarılacağı bir dönem değil. DEVA yüzde 3’ü almaya çalışırken, bu açıklamalarla yüzde 10 gibi bir kesimi kaybediyor" değerlendirmesinde bulundu.

'BİZİM OYLAR 15 BANDINA OTURMUŞ GÖRÜNÜYOR'

Öte yandan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine beş aydan az bir süre kala gözler, geçtiğimiz yıllarda kurulan İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin olası oy oranlarına çevrildi.

Siyaset hayatına görece daha yeni başlayan Gelecek ve DEVA, yüzde 1-2 bandında gözüküyor. Kurulduktan bir yıl sonra CHP'yle ittifak yaparak seçime giren ve yüzde 9.96 oranında oy alan İYİ Parti ise şimdilerde yüzde 11-12 bandında ölçülüyor.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre İYİ Partili kurmaydan konuyla ilgili dikkati çeken bir yorum geldi. Buna göre ismine yer verilmeyen siyasetçi, şunları söyledi:

"Bizim oylar 15 bandına oturmuş görünüyor. Ama bunun da üstüne çıkacağız."