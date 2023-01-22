HDP'nin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili kulis bilgileri sızdı

Kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaracağını ilan eden HDP, “aday müzakere sonrası ilk tura girmeden çekilir” iddiaları sonrası el yükseltti.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili kulis bilgileri sızdı

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümünde yer alan habere göre, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayıyla girme kararlığını bu kez "6’lı Masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versinler. Bu kadar net konuşuyoruz" sözleriyle dile getirdi. Peki HDP’nin adayı kim olacak?

Parti içinde adayla ilgili görüşmelerin sürdüğü biliniyor. Son bilgi, oluşturulan isim havuzunda aday sayısının son görüşmelerin ardından ikiye düşürüldüğü yönünde.

Adayın kadın olma ihtimalinin yüksekliği doğrulanırken milletvekili olmayacağı iddiası da yalanlanmıyor.

HDP’nin adayla ilgili daha fazla bilgi paylaşmak istememesinin bir nedeni Emek ve Özgürlük İttifakı’nın 24 Ocak Salı günü yapacağı toplantı olarak gösteriliyor.

Aday önerilerinin önce bu toplantıda ittifak ortakları ile değerlendirileceği ardından şubat ayı başında açıklanacağı kaydediliyor.

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