İYİ Partili Ağıralioğlu'na Millet İttifakı'ndan ilk tepki Gültekin Uysal'dan geldi: “Sözlerin kimin ağzına sakız olduğuna dikkat etmek lazım"

İYİ Partili Ağıralioğlu'nun dün yaptığı basın toplantısında Millet İttifakı'nın hedef alan sözlerine ilk yanıt DP lideri Gültekin Uysal'dan geldi.

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İYİ Partili Ağıralioğlu'na Millet İttifakı'ndan ilk tepki Gültekin Uysal'dan geldi: “Sözlerin kimin ağzına sakız olduğuna dikkat etmek lazım"

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, dün yaptığı basın toplantısında Millet İttifakı’na ve HDP’ye yönelik sert ifadeler kullandı. Ağıralioğlu’na ilk tepki Millet İttifakı bileşeni Demokrat Parti’nin (DP) lideri Gültekin Uysal’dan geldi. Uysal, “Sözlerin kimin ağzına sakız olduğuna dikkat etmek lazım. İktidarın istediği zaten bu tür sözlerdir” ifadelerini kullandı.
 

Halk Tv’de İsmail Küçükkaya’ya konuşan Uysal, ”Neticede ortak mutabakat ile bir aday açıklanmış. Tartışmaları yapabilirsiniz. İyinin daha iyisi var. Güzelin daha güzeli var. Perdenin arkasında karar almadan bütün bu müzakereleri yapabiliriz. Ama artık bir yola koyulmuş. Millet önünde tarihi bir sorumluluğumuz var” diye konuştu.

Uysal, canlı yayında şunları söyledi:

Bizim partilerin kurumsal tavırlarına bakmak mecburiyetindeyiz. Parti disiplini içerisinde değerlendirmeleri yaparlar. Özünde söylenenleri hem doğru bulmuyorum hem kabul etmiyorum. İYİ Parti, bu açıklamalara kurumsal olarak bir refleks verecektir. Neticede ortak mutabakat ile bir aday açıklanmış. Tartışmaları yapabilirsiniz. İyinin daha iyisi var. Güzelin daha güzeli var. Perdenin arkasında karar almadan bütün bu müzakereleri yapabiliriz. Ama artık bir yola koyulmuş. Millet önünde tarihi bir sorumluluğumuz var. O istikametten ayrılmadan belirli değerlendirmeleri yapmak mecburiyetindeyiz. Söylenen sözler bizi de ilgilendiriyor. O ‘kumpas’ lafını ne benim şahsım ne de siyasi partilerin genel başkanlarının hak etmediği kanaatindeyim. Öyle bir vaka yok. Türkiye’de terörle mücadelede de ne tereddüt kaldı ne müsamaha. Sözlerin kimin ağzına sakız olduğuna dikkat etmek lazım. İktidarın istediği zaten bu tür sözlerdir. Bu ifadelerin doğru olmadığını düşünüyorum.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Gültekin Uysal Demokrat Parti İYİ Parti
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