İYİ Parti'den ayrılıp AKP'ye katılan milletvekili için çok konuşulacak 'Maho Ağa' benzetmesi

İYİ Parti'den milletvekili seçilen İdris Nebi Hatipoğlu, geçen hafta İYİ Parti'den ayrılıp AKP'ye geçmiş bu gelişmenin üzerine İYİ Partili Hasan Toktaş, "Hatipoğlu transfer ücretini peşin almıştır. 1,3 milyar TL yani yaklaşık 50 milyon dolar" ifadelerini kullanmıştı.

YENİDEN GÜNDEM OLDU

Bugün toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Eskişehir milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu’nun İYİ Parti’den AKP'ye katılması yeniden gündem oldu.

Hatipoğlu, kendisi hakkındaki iddiaları yanıt vermek için kürsüye geldi.

"Şirketin aldığı teşvik, siyasi herhangi bir yanı yoktur. 3 kuşaktır ne ailem ne de ben devletimin bir kuruşuna göz dikmemiştir, gırtlağımızdan haram lokma girmemiştir, bundan sonra da girmeyecektir" diyen AKP'li Hatipoğlu, Meclis kürsüsünün iftira ve yalan siyasetine alet edilecek yer olmadığını söyleyerek, "Benim partinizden istifa etme nedenim, bugün ayyuka çıkan rezil dedikodulardır, iftira siyasetinizdir" ifadelerini kullandı.

ÇOK KONUŞULACAK BENZETME

Nebioğlu kürsüden indikten sonra sataşmadan dolayı söz isteyen İYİ Parti Milletvekili Hasan Toktaş, "İddialar iftira ise bunun bir devlet kurumu olan KAP üzerinden atıldığını" söyledi.

Hatipoğlu'nu "Banker Bilo” filmindeki “Maho Ağa” karakterine benzeten Toktaş, "Sayın Hatipoğlu 'Parayı peşin vermiyorlar' diyor. Ne fark eder? Bazen transferler vadeyle de ödenir. Siz bize neyi hatırlatıyorsunuz, biliyor musunuz? Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden Şener Şen ve İlyas Salman’ın başrolünde oynadığı 'Banker Bilo' filmindeki 'Maho Ağa' karakterini hatırlatıyorsunuz. Para için her şeyi yapan, arkadaşını dolandıran, haksız kazanç elde eden ve filmin sonunda duvara toslayan Maho Ağa, kendisine hesap soran Bilo’ya şöyle der: 'Bilo, yaptım, yaptım ama bir sor bakalım, niye yaptım?' Biz sana niye yaptığını sormuyoruz çünkü her şey ortada, neden yaptığını biliyoruz" diye konuştu.