CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, TBMM İdare Amirliği görevinden ayrıldı

CHP MYK’da Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, TBMM İdare Amirliği görevinden istifa etti.

Son Güncelleme:
CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, TBMM İdare Amirliği görevinden ayrıldı

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP MYK’sında Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesinin ardından TBMM İdari Amirliği’nden istifa etti.

Aytekin’in istifası bugün TBMM Genel Kurulu’nda TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder tarafından okundu.

Aytekin’in yerine CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan’ın seçilmesi bekleniyor.

Etiketler
TBMM CHP
Son Güncelleme:
Her evde olması gerekiyor! 80 türü var, ama sadece 6’sı fayda sağlıyor Her evde olması gerekiyor! 80 türü var, ama sadece 6’sı fayda sağlıyor
Hasadı Türkiye'de çokça yapılıyor! 1 tanesi bile beyne direkt etki ediyormuş Hasadı Türkiye'de çokça yapılıyor! 1 tanesi bile beyne direkt etki ediyormuş
Meclis'te vekiller birbirine girdi, ara verildi: 'Sen ağzını topla. Adi herif' Meclis'te vekiller birbirine girdi, ara verildi
CHP'li Candan Yüceer belediye başkanlığına aday olacağını açıkladı! CHP'li Candan Yüceer belediye başkanlığına aday olacağını açıkladı!
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye için kış alarmı: Kar yağışı için tarih verildi! Türkiye için kış alarmı: Kar yağışı için tarih verildi!
Türkiye'nin suç oranı en düşük şehirleri belli oldu: İşte ilk 10'a giren iller Türkiye'nin suç oranı en düşük şehirleri belli oldu
Dilan Polat'tan sonra gözler onun üstündeydi: Fenomen Rabia Toprak'tan açıklama Fenomen Rabia Toprak'tan açıklama
İntikam için yaşayan 4 burç belli oldu! Onlardaki kin kimsede yok İntikam için yaşayan 4 burç belli oldu
Motorine indirim geldi Motorine indirim geldi