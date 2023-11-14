CHP'li Candan Yüceer belediye başkanlığına aday olacağını açıkladı!

Bu Davet Bizim!



"Önce Tekirdağ” diyerek çıktığım bu yolda siyasi, mesleki, sosyal birikimimle Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığımı örgütümle ve hemşehrilerimle paylaşacağım.



Benim için büyük bir onur ve heyecan vesilesi olan bu günde sizleri yanımda görmek… pic.twitter.com/GhfRK0BiUl