CHP'li Candan Yüceer belediye başkanlığına aday olacağını açıkladı!
CHP'li Candan Yüceer Tekirdağ Büyükşehir Başkan adaylığı için açıklama yapacağını duyurdu.
CHP eski milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne aday adaylığını açıklayacağını duyurdu.
Sosyal medyadan yaptığı duyuruda, “‘Önce Tekirdağ’ diyerek çıktığım bu yolda siyasi, mesleki, sosyal birikimimle Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığımı örgütümle ve hemşehrilerimle paylaşacağım” diyen Yüceer, tüm yurttaşları CHP Tekirdağ İl Başkanlığı’na davet etti.
Yüceer, yapacağı duyurunun tarihini ise 19 Kasım 14.00 olarak paylaştı.
Bu Davet Bizim!— Candan Yüceer 🇹🇷 (@CandanYceer) November 14, 2023
"Önce Tekirdağ” diyerek çıktığım bu yolda siyasi, mesleki, sosyal birikimimle Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığımı örgütümle ve hemşehrilerimle paylaşacağım.
Benim için büyük bir onur ve heyecan vesilesi olan bu günde sizleri yanımda görmek… pic.twitter.com/GhfRK0BiUl
Kaynak: Gerçek Gündem