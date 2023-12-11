İYİ Parti'den ayrılan üst düzey isim canlı yayında Erdoğan'a oy verdiğini açıkladı: 'Kime vereyim başka bir aday yok ki'

İYİ Parti'deki iddiaların ardından partiden istifa eden ve adı AKP ile anılan Ankara Milletvekili Adnan Beker, tv100'de katıldığı programda şok eden bir itirafta bulundu.

"14 MAYIS'TA KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEDİM"

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde İYİ Parti'nin de yer aldığı Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyen Beker, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur seçiminde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini açıkladı.

ANKARA SORUSUNA YEŞİL IŞIK

Öte yandan Beker'e AKP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sorusu da yöneltildi. Beker, soruya net yanıt vermese de bu duruma yeşil ışık yaktı.