Bütçe görüşmeleri gergin başladı! Eski bakan Varank, Özgür Özel'e laf attı, CHP'liler tepki gösterdi: İşte o anlar...
2024 Yılı Bütçesi Görüşmeleri'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuştuğu sırada eski bakanlardan Mustafa Varank ile CHP'liler arasında gerginlik yaşandı.
2024 Yılı Bütçe görüşmeleri gergin başladı.
Bugün başlayan görüşmelerde partilerin genel başkanları konuşmaları gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye geldiğinde ise gergin anlar yaşandı.
VARANK SATAŞTI, CHP'LİLER TEPKİ GÖSTERDİ
Özel'in konuşması sırasında sık sık laf atan eski bakan ve AKP Milletvekili Mustafa Varank'a CHP'liler tepki gösterdi.
Özel'in de yanıtının ardından Varank, şunları sarf etti: "Ben hep aynıydım ama sen çok değiştin. Hançercileri biliyoruz. Gayet saygılıyım."
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