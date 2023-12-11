CHP'li vekillerin Devlet Bahçeli ile görüntüleri tepki çekti: Böyle selamlaştılar...

TBMM’de CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ile Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki selamlaşma anları tepki çekti.

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Bugün başlayan 2024 Yılı Bütçe Görüşmeleri için TBMM'ye gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin CHP'li vekillerle görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

TEPKİ ÇEKEN SELAMLAŞMA

CHP’ye yönelik sert açıklamalarının ardından CHP Milletvekilleri Ali Öztunç ve Mustafa Sarıgül’ün, Bahçeli ile selamlaşma görüntüleri kameralara yansıdı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ile Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un, Türkiye Büyük Millet Meclisi misafir salonunda oturan MHP lideri Devlet Bahçeli’nin önüne çökerek diyalog kurduğu görüldü.

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