İYİ Parti'den AKP'ye geçmesi de kurtarmadı: Ali Yerlikaya’dan AKP’li başkanının yargılanmasına onay

Bakan Yerlikaya'nın, hakkında soruşturma açılmaması için İYİ Parti'den istifa edip AKP'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni verdiği aktarıldı.

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İYİ Parti'den AKP'ye geçmesi de kurtarmadı: Ali Yerlikaya’dan AKP’li başkanının yargılanmasına onay

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya imzasıyla başkan ve meclis üyeleri ile iki bürokratın yargılanmasına izin veren yazısı taraflara tebliğ edildi.

halktv.com.tr’den alınan habere göre, Aydın'ın Nazilli'de Revizyon İmar Planı'nı mevzuata aykırı, imar kirliliğine ve kentin siluetinin bozulmasına neden olacak şekilde değiştirme ve belediyeye ait arazilerin üzerindeki ürünleri bazı şahıslara ihalesiz verme suçlamasıyla önceki dönem ve mevcut belediye başkanları ile meclis üyelerine yargı yolu göründü.

23 Kasım 2022'de seçildiği İYİ Parti'den istifa ederek AKP’ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile Emlak İstimlak Müdür Vekili Ali Dürge hakkında belediye arazileri üzerinde bulunan portakal, zeytin, ot gibi ürünleri ihale yapılmadan, rekabet şartları oluşturulmadan, tutanakla bazı kişilere verilmesi suçu işledikleri belirlendi.

Ali Yerlikaya, AKP’li Başkan Özcan'a görevli personele mobbing uygulama suçlamasına ise soruşturma izni vermedi.

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