İYİ Parti'de sular durulmuyor: Şimdi de kurultay süreci mahkemelik oluyor!

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde yaşanan hezimetin ardından İYİ Parti’de sular durulmuyor.

İYİ Parti’de Genel Başkan Meral Akşener, partisinin seçimli olağanüstü kurultaya gideceğini açıklamış ve kendisi de bu seçimlerde aday olmayacağını duyurmuştu.

İYİ Parti’nin kurultayına ilişkin dikkat çeken bir iddia İYİ Parti Çanakkale milletvekili ve Kurucular Kurulu Üyesi Rıdvan Uz’dan geldi.

Uz, yaptığı açıklamada, 27 Nisan'da olağanüstü kurultay yapmaya hazırlanan İYİ Parti'de, kurultay delegeleri sıralamasında usulsüzlükler tespit edilmiş olduğunu ileri sürdü.

Sosyal medyadan bir açıklama yapan Uz, "Bu talihsiz ve üzücü olay karşısında hukuki girişimler gün içinde gerçekleştirilecek ve hukuki düzeltmeler yapılacak olup detay açıklama hukuki müracaatlar sonrası yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

'SİSTEMLİ VE ORGANİZE USULSÜZLÜKLER'

Uz’un sosyal medyadan yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"İYİ'ler ve Cesurlar Hareketinin siyasi alanda vücut bulmuş hali olan İYİ Partimiz, 5. Olağanüstü Kurultayını 27/04/2024 tarihinde gerçekleştirecektir. Genel Merkezimiz tarafınca Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına 19/04/2024 tarihinde teslim edilen kurultay delegeleri listesinin incelenmesinde seçme ve seçilme hakkına halel getiren ve 146 senelik demokratik seçim geleneğimize darbe vuracak SİSTEMLİ VE ORGANİZE USULSÜZLÜKLER yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu talihsiz ve üzücü vaka karşısında hukuki girişimler gün içinde gerçekleştirilecek ve hukuki düzeltmeler yapılacak olup detay açıklama hukuki müracaatlar sonrası yapılacaktır. Kongremizin zamanında, herhangi bir şaibeye meydan vermeden ve tartışmasız şekilde icrası edilecektir. Bu hususta gerekli tedbirler alınmış olup, partimizin hiçbir üyesinin bu aşamada endişe etmesine mahal yoktur. İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultay Delegelerine ve Türk kamuoyuna arz ederim."