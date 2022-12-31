İYİ Parti'de hareketli günler: Akşener 8 ilde kongreye katılacak

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin 3. Olağan Kurultay çalışmaları kapsamında 8 il kongresine katılacak.

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İYİ Parti'de hareketli günler: Akşener 8 ilde kongreye katılacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3. Olağan Kurultay çalışmaları kapsamında 8 il kongresine katılarak partililerle buluşacak.

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti'nin 3. Olağan Kurultay'a hazırlık çalışmaları çerçevesinde 11 Aralık'ta Afyonkarahisar ile başlayan il kongrelerinde takvim işlemeye devam ediyor.

Genel Başkan Akşener, 29 Ocak 2023'te sona ermesi planlanan il kongrelerinden başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 8'ine katılacak.

Bu kapsamda Akşener, 2023 yılının ilk ayında, 7 Ocak'ta Muğla, 8 Ocak'ta İstanbul, 14 Ocak'ta Ankara, 15 Ocak'ta Kocaeli, 21 Ocak'ta Diyarbakır, 22 Ocak'ta Şanlıurfa, 28 Ocak'ta Samsun ve 29 Ocak'ta Bursa il kongrelerinde partililerle bir araya gelecek.

KONGRELERE GÖZLEMCİ HEYET

Bu arada Genel Merkez, kongrelere, daha önce teşkilatlara gönderilen genelgeye uygun yapılıp yapılmadığının denetimi için kurucular kurulu ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri ile milletvekillerinden oluşan gözlemci heyet gönderiyor.

Akşener'in önerisiyle kongrelerin demokratik yarış ve sükunet içinde geçmesi için kurultay çalışmalarıyla birlikte oluşturulan komite de her hafta salı günü toplanarak tamamlanan il kongrelerini ve yaşanan sıkıntıları değerlendiriyor.

Kaynak: AA

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Meral Akşener altılı masa 2023 seçim
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