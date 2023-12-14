İYİ Parti'de Ahmet Zeki Üçok görevden alındı: Parti Sözcüsü: Akşener'in takdirleri doğrultunda...

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı. İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, görev değişikliklerinin "Akşener'in takdirleri doğrultusunda" yapıldığını söyledi.

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İYİ Parti'de Ahmet Zeki Üçok görevden alındı: Parti Sözcüsü: Akşener'in takdirleri doğrultunda...

İYİ Parti'de istifa ve görevden almalar gündemde yerini koruyor. İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı.

Üçok'ın yerel seçimlerde CHP'yle işbirliğini savunduğu için görevden alındığı ileri sürüldü.

16 Kasım'da İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

6 Aralık'ta İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Kurucular Kurulu Üyesi Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, partiden istifa ettiğini duyurdu.

5 Aralık'ta İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partisinden ihraç edildi.

4 Aralık'ta İYİ Parti Adıyaman Kurucular Kurulu üyesi olan Mithat Solgun, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Bugün de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcı Ece Güner, istifa ettiğini duyurdu.

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ZORLU'DAN AÇIKLAMA: AKŞENER'İN TAKDİRLERİYLE

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partide yapılan değişiklikleri anlattı:

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in takdirleri doğrultusunda Partimiz Başkanlık Divanında bazı değişikler gerçekleştirilmiştir. Buna göre daha önce ayrı yürütülen Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlıkları birleştirilerek Sayın Ahmet Zeki Üçok’un yerine Afyon Milletvekilimiz Sayın Hakan Şeref Olgun, Toplumsal Politikalar Başkanlığı görevini yürüten Sayın Ece Güner’in yerine de Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Selcan Taşçı Hamşioğlu getirilmiştir. Ayrıca Mali İşler Başkanlığı görevini vekâletten yürütmekte olan Sayın Sedat Aksakallı da aynı görevi asaletin yürütecektir. Yeni görev alan arkadaşlarımıza başarılar diler; partimizin hedefine emin adımlarla ilerleme kararlılığını bir kez daha vurgulamak isteriz. Saygılarımızla."

AHMET ZEKİ ÜÇOK KİMDİR?

Ahmet Zeki Üçok, 1961 yılında Bursa'da doğmuştur. Ahmet Zeki Üçok, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın eski başsavcısı, emekli askeri hakim. Ahmet Zeki Üçok, 9 Nisan 1961 tarihinde Mustafakemalpaşa, Bursa‘da doğmuştur. 1974 yılında Işıklar Askeri Lisesine girdi. 1981 yılında Hava Harp Okulundan mezun oldu. Daha sonra hukuk fakültesini bitirdi ve askeri hakim oldu. Yüksek lisans ve doktora yaptı. Elektronik mühendisliği dalında yüksek lisans yaptı.

Kaynak: İHA

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