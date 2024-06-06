İYİ Parti yetkilileri açıkladı: Erdoğan, Akşener'e 'Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı' teklif etti mi?

İYİ Parti yetkilileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'e "Cumhurbaşkanı yardımcılığı" teklif ettiği iddiasını yanıtladı.

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İYİ Parti yetkilileri açıkladı: Erdoğan, Akşener'e 'Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı' teklif etti mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesinin ardından "Cumhurbaşkanı yardımcılığı" teklif edildiği iddialarına ilişkin İYİ Parti yetkilileri, ''Akşener'e böyle bir teklifi yapılmadığını, yapılsa bile kabul etmeyeceğini'' söylediler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etmişti. Yaklaşık bir buçuk saat süren basına kapalı görüşmenin ardından görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmamıştı.

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Meral Akşener'e "Cumhurbaşkanı yardımcılığı" teklif edildiği iddiası gündeme gelmişti. İddialar üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ''Böyle bir şeye ihtimal vermem. Böyle bir şeyin gündeme gelmiş olabileceğini bile düşünmüyorum" açıklamasını yapmıştı.

İYİ Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, Akşener'e "Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi yapılmadığı, yapılsa bunu kabul etmeyeceğini'' ifade ettiler.

İYİ PARTİ KAMPA GİRECEK

Öte yandan, parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İYİ Parti milletvekilleri temmuz ayının ortasında Afyonkarahisar'da iki günlük kampa girecek, kampta partinin önümüzdeki süreçte yol haritasının çizilecek.

Kaynak: ANKA

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İYİ Parti Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
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