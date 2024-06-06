Özel açıkladı: Erdoğan'ın CHP'yi ziyaret edeceği tarihi duyurdu

Özgür Özel, Erdoğan'ın CHP'yi ziyaret edeceği tarihi açıkladı. Erdoğan-Özel görüşmesi 11 Haziran Salı günü olacak.

Son Güncelleme:
> <

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'yi ziyaretiyle ilgili bilgi verdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, Erdoğan'ın 11 Haziran Salı günü saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edeceğini açıkladı.

Özel ile Erdoğan, 2 Mayıs'ta AKP Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti.

Erdoğan'dan Özel ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: İlk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımErdoğan'dan Özel ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: İlk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımSiyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan CHP AKP
Son Güncelleme:
Denge iyi ayarlanmazsa turşu bozuluyor. İşte turşucuların gerçek ölçüsü Denge iyi ayarlanmazsa turşu bozuluyor. İşte turşucuların gerçek ölçüsü
DEM Parti'den 'kayyım' göndermeli erken seçim çağrısı: İstifa etmiyorlarsa, Türkiye derhal erken seçime gitmelidir DEM Parti'den 'kayyım' göndermeli erken seçim çağrısı
Yargı dizisi final yapınca yeni adresi belli oldu! Başrol kadrosunda yer alacak Yargı dizisi final yapınca yeni adresi belli oldu! Başrol kadrosunda yer alacak
Özgür Özel İsrail'in Gazze'de BM okuluna düzenlediği saldırıyı kınadı Özgür Özel İsrail'in Gazze'de BM okuluna düzenlediği saldırıyı kınadı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
SGK uzmanı tarih verdi... Memur, emekli ve asgari ücretli için zam senaryoları Memur, emekli ve asgari ücretli için zam senaryoları
İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Akşener iddialarına yanıt: İhtimal vermek istemem İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Akşener iddialarına yanıt
Gerçek Gündem duyurmuştu... Türk Telekom'da üst düzey görev değişimi! Türk Telekom'da üst düzey görev değişimi!
Anket: CHP'nin oy oranı, AKP'yi geçti! İşte partilerin oy oranları... Anket: CHP'nin oy oranı, AKP'yi geçti