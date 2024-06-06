Özel açıkladı: Erdoğan'ın CHP'yi ziyaret edeceği tarihi duyurdu
Özgür Özel, Erdoğan'ın CHP'yi ziyaret edeceği tarihi açıkladı. Erdoğan-Özel görüşmesi 11 Haziran Salı günü olacak.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'yi ziyaretiyle ilgili bilgi verdi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, Erdoğan'ın 11 Haziran Salı günü saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edeceğini açıkladı.
Özel ile Erdoğan, 2 Mayıs'ta AKP Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti.
Kaynak: Gerçek Gündem
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