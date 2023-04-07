İttifak ve partilerin oy pusulasındaki yerleri için kura çekilecek

14 Mayıs’ta yapılacak Milletvekili Genel Seçimleri'ne katılacak ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri için yarın YSK’de kura çekilecek.

İttifak ve partilerin oy pusulasındaki yerleri için kura çekilecek

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Yüzde 10'dan yüzde 7'ye indirilen seçim barajının uygulanması, görme engellilerin hazırlanan şablonla tek başlarına oy kullanması gibi pek çok ilke sahne olacak seçim için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği takvim süreci işliyor.

Takvime göre, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne katılacak ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri, yarın çekilecek kurayla belli olacak.

İttifak yapan partiler, oy pusulasında "ittifak" unvanları altında yan yana yer alacak. Partilerin logoları, isimleri, genel başkanların adları ile partiler için ayrılan her sütunun altında, milletvekili adaylarının isimleri de belirtilecek.

Birleşik oy pusulasının en üstünde "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi yazılacak. Bu ibarenin altına seçime katılan siyasi parti temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kura sırasına göre partiler sıralanacak.

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2023 seçim Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
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