İşte AA'nın seçim manipülasyonu: Kadıköy'deki sandıkların sadece yüzde 5'i sisteme dahil edildi

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu tamamlandı. Sayım işlemi devam ederken; Anadolu Ajansı yine seçim sonuçlarını manipüle ederek yayınlıyor.

İŞTE AA'NIN OYUNU

Gazeteci Timur Soykan, Anadolu Ajansı'nın Erdoğan'ın oylarını yüksek göstermek için Kılıçdaroğlu'na fazla oy çıkan bölgelerin sonuçlarını sistemine yansıtmadığını açıkladı.

Soykan'ın verdiği bilgilere göre, İstanbul'da AKP'nin yüksek oy aldığı Başakşehir'de sandıkların yüzde 24'ünün açıldığı belirten Anadolu Ajansı, Kılıçdaroğlu'nun çok ay aldığı Kadıköy'de sandıkların sadece yüzde 5'ini sistemine dahil etti.

Soykan bu durumu "Böylece Erdoğan önde gösteriliyor. Bu sahtekarlıktır" ifadeleri ile değerlendirdi.

(Başakşehir)

(Kadıköy)