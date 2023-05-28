İşte AA'nın seçim manipülasyonu: Kadıköy'deki sandıkların sadece yüzde 5'i sisteme dahil edildi

Gazeteci Timur Soykan, Anadolu Ajansı'nın Erdoğan'ın oylarını yüksek göstermek için Kılıçdaroğlu'na fazla oy çıkan bölgelerin sonuçlarını sistemine yansıtmadığını açıkladı.

Son Güncelleme:
İşte AA'nın seçim manipülasyonu: Kadıköy'deki sandıkların sadece yüzde 5'i sisteme dahil edildi

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu tamamlandı. Sayım işlemi devam ederken; Anadolu Ajansı yine seçim sonuçlarını manipüle ederek yayınlıyor. 

İŞTE AA'NIN OYUNU 

Gazeteci Timur Soykan, Anadolu Ajansı'nın Erdoğan'ın oylarını yüksek göstermek için Kılıçdaroğlu'na fazla oy çıkan bölgelerin sonuçlarını sistemine yansıtmadığını açıkladı.

Soykan'ın verdiği bilgilere göre, İstanbul'da AKP'nin yüksek oy aldığı Başakşehir'de sandıkların yüzde 24'ünün açıldığı belirten Anadolu Ajansı, Kılıçdaroğlu'nun çok ay aldığı Kadıköy'de sandıkların sadece  yüzde 5'ini sistemine dahil etti.

Soykan bu durumu "Böylece Erdoğan önde gösteriliyor. Bu sahtekarlıktır" ifadeleri ile değerlendirdi. 

İşte AA'nın seçim manipülasyonu: Kadıköy'deki sandıkların sadece yüzde 5'i sisteme dahil edildi - Resim : 1

(Başakşehir)

İşte AA'nın seçim manipülasyonu: Kadıköy'deki sandıkların sadece yüzde 5'i sisteme dahil edildi - Resim : 2

(Kadıköy)

Etiketler
seçim 2023 Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Hayran kalacaksınız... Meğer makarna bu teknikle daha lezzetli oluyormuş Hayran kalacaksınız... Meğer makarna bu teknikle daha lezzetli oluyormuş
Cumhurbaşkanı seçiminde yayın yasağı kaldırıldı Cumhurbaşkanı seçiminde yayın yasağı kaldırıldı
Şeyma Subaşı Japonya'da 6.1'lik depreme yakalandı: Şaşkınlığını gizleyemedi Şeyma Subaşı Japonya'da depreme yakalandı
Kılıçdaroğlu kendi sandığından birinci çıktı Kılıçdaroğlu kendi sandığından birinci çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Fırsat hep ayaklarına geliyor: Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu
Bu 3 burcun şans kapıları sonuna kadar açılacak: Aşk, para, iş... Bu 3 burcun şans kapıları sonuna kadar açılacak!
Öldükten sonra geri dönen kadın 'öbür dünya'yı anlattı: O detay herkesi ürpertti Öldükten sonra geri dönen kadın 'öbür dünya'yı anlattı: O detay herkesi ürpertti
Gazeteler cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu nasıl gördü? 'Türkiye'nin kader seçimi' Gazeteler cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu nasıl gördü?
Şehit kardeşinin tabutunun başında söyledikleri gündem olmuştu: Yarbay Mehmet Alkan adını değiştirdi Yarbay Mehmet Alkan adını değiştirdi: Nedenini böyle anlattı