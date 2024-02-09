İstanbul adaylarını açıklayacaklardı: DEM Parti'nin programında değişiklik

Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi(DEM Parti), bugün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayını açıklayacaktı.

DEM Parti'nin daha önce 14.00'te yapılacağı bildirildiği açıklamanın saati değişti.

Aktarılana göre, adayın ismi bugün saat 15.00'te duyurulacak.

NE OLMUŞTU?

Bir süredir DEM Parti'den İBB Adayı olacağı konuşulan Başak Demirtaş geçtiğimiz günlerde adaylık konusundaki son kararını açıklamıştı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday olmayacağını duyurmuştu.

Kararı DEM Parti yönetimiyle görüş birliği içerisinde aldıklarını belirten Demirtaş, "Önümüzdeki günlerde partimizin ilan edeceği adaylar hepimizin adayları olacak ve tüm gücümüzle bu kıymetli arkadaşlarımızın arkasında duracak, Partimizin başarısı için çalışacağız" demişti.

KİM ADAY OLACAK?

Başak Demirtaş'ın üstünde durulurken aday olmayacağını açıklamasıyla yeni ismin kim olacağı merakla bekleniyor.

DEM'in aday çıkarmama ihtimali de bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem