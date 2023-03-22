İsmail Saymaz: HDP, Kılıçdaroğlu'nu işaret edecek

Gazeteci yazar İsmail Saymaz, Halkların Demokratik Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret edileceğini söyledi.

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İsmail Saymaz: HDP, Kılıçdaroğlu'nu işaret edecek

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 14 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçiminde dengeleri değiştirecek yolu merak konusu olmaya devam ediyor.

halktv.com.tr yazarı gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla HDP'nin Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına işaret edeceğine dikkat çekti.

Saymaz paylaşımında, "HDP, Cumhurbaşkanı adaylığında tavrını belirledi. HDP aday çıkarmayacak ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu işaret edecek. Bu karar yarın Ankara’da basın toplantısıyla açıklanacak" ifadelerine yer verdi.

HDP, KARARINI BUGÜN AÇIKLAYACAK

İsmail Saymaz, konuyu dün köşesine taşımıştı:

HDP, Kılıçdaroğlu’na “Kurullarımıza danışıp karar vereceğiz” dese de eğilimini ortaya koymuş görünüyor.

HDP’de iki ihtimal tartışılıyor.

Ya aday göstermeyerek, üstü kapalı şekilde…

Ya da “Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz” diyerek, açıkça destek verilecek.

Her halükarda HDP aday çıkarmayacak.

HDP, bugün kurullarıyla, ardından Emek ve Özgürlük İttifakı ile görüşerek, kararını netleştirecek. Yarın saat 11’de Ankara’da Dünya Ticaret Merkezinde yapacağı toplantıyla Kılıçdaroğlu’na destek açıklayacak.

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