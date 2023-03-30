İrfan Değirmenci, TİP milletvekili adayı oldu

Gazeteci İrfan Değirmenci Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı oldu.

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İrfan Değirmenci, TİP milletvekili adayı oldu

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, gazeteci İrfan Değirmenci'nin TİP'ten milletvekili adayı olduğunu açıkladı. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baş, "Dört yandan kuşatılan basın dünyamızın güvenilir ismi sevgili İrfan Değirmenci milletvekili adaylığı teklifimizi kabul ederek mücadelemize güç verdi. Yürekten teşekkür ediyorum. Özgürlüğümüzü yeniden kazanacağız" ifadelerini kullandı.

DEĞİRMENCİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Değirmenci sosyal medya hesabından yayınladığı video ile ilk açıklamasını yaptı. 

Değirmenci videoya "Birkaç güne Halk Tv'de bayrağı bir başka meslektaşıma devredeceğim. Size hiç yalan söylememiş olmanın iç huzuruyla kendimi sizlerin ellerine, oylarına emanet edeceğim. Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayıyım dostlar" notunu düştü.

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Türkiye İşçi Partisi - TİP
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