İmamoğlu'nun Avukatından 'Ahmak Davası' Açıklaması: 'Cezası Onandı' Diyenlere Ateş Püskürdü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldığı ve İstinaf Mahkemesi’ne taşınan ‘Ahmak Davası’ gündemdeki yerini korurken, cezanın kesinleştiğine dair iddialar ortaya atıldı.

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu iddialara tepki gösterdi. Polat açıklamasında, “Ahmak davasında verilen ceza kesinleşti, onandı…” tarzındaki haberleri ‘asparagas’ olarak niteledi.

'YARGI BU HUKUKSUZLUĞA İZİN VERMEYECEKTİR'

Polat, “Bu hukuksuz karar halkın vicdanından zaten döndü” dediği açıklamasının tamamında şunları söyledi:

“Ahmak davasında verilen ceza kesinleşti, onandı…” gibi operasyonel asparagas haberleri çıkaran ve yayanlar; niyetiniz hukuksuzluğa zihinleri alıştırmak yahut bu hukuksuzluğu gerçekleştirmeye birilerini teşvik etmek ise bunun tutmayacağından emin olun. Bu hukuksuz karar halkın vicdanından zaten döndü, umarım ve dilerim ki yargı da bu hukuksuzluğa daha fazla izin vermeyecektir."

“Ahmak davasında verilen ceza kesinleşti, onandı…” gibi operasyonel asparagas haberleri çıkaran ve yayanlar; niyetiniz hukuksuzluğa zihinleri alıştırmak yahut bu hukuksuzluğu gerçekleştirmeye birilerini teşvik etmek ise bunun tutmayacağından emin olun. Bu hukuksuz karar halkın… — Kemal POLAT (@avkemalpolat) August 24, 2024

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis ve 5 yıllık siyasi yasak kararının ardından, İmamoğlu cephesi kararı İstinaf’a taşıdı.

Ancak dosya İstinafta incelenmeyi beklerken, İstinaf Mahkemesi heyetinde de değişikliğe gidildi.

Dosya İstinaf tarafından halen görülmeyi beklerken, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “ İmamoğlu, “Bana göre Türkiye Yargı tarihinde bu kadar zemini olmayan, utanç verici bir dava var mıdır bilmiyorum. Çok fazla adaletsizlik, hukuksuzluk yaşanıyor ama bu bir dava bile değil. İstinafiın sürecini takip ediyoruz. Alt mahkemenin kararı var, İstinaftaki karara göre üst mahkemesi var. Umarım burada yargı adaletli bir karar verir. Hem bize hem de milletimize güzel bir mesaj çıkar. Boşu boşuna siyasetin malzemesi haline gelmez. Burada siyaseten Ekrem İmamoğlu, kazançlı ya da zararlı çıktı meselesini konuşmuyorum. Ülkemiz kazansın, ülkemizin kazanması için de adalet işlesin” ifadelerini kullandı.