Mansur Yavaş'tan Anıtkabir Ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyen Yavaş ve beraberindekiler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Mansur Yavaş'tan Anıtkabir Ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü dolayısıyla dün Anıtkabir'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aslanlı Yol'dan yürüyen Yavaş ve beraberindekiler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Yavaş, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Ziyarete Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da katıldı.

ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Açıklamada, Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümünü 103. yıla yakışır bir şekilde kutlamak ve şehitleri anmak için hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Anıtkabir ziyareti öncesinde Ankara Kent Konseyi'nde toplantı gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, Yavaş'ın toplantıda anma etkinlikleri ve programına dair bilgi verdiği kaydedildi. Açıklamada, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103. yılının Ankara Büyükşehir Belediyesi, Haymana Belediyesi ve Polatlı Belediyesi ile Ankara Kent Konseyi'nin birlikte düzenlediği etkinliklerle anılacağı aktarıldı.

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