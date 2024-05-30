İmamoğlu'ndan Yeni Akit'e 'murdar' tepkisi: 'Bunların nesli tükendi, itibarı kalmadı'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeni Akit isimli gazetede yer alan "murdar" haberine tepki göstererek "Bunların nesli tükendi, itibarı kalmadı" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan Yeni Akit'e 'murdar' tepkisi: 'Bunların nesli tükendi, itibarı kalmadı'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ), Şile’deki su sorununu çözme adına hayata geçirdiği projenin açılışında konuştu.

"BUNLARIN NESLİ TÜKENDİ, İTİBARI KALMADI"

Belediyenin kurban bağışı kampanyasını hedef alan Yeni Akit Gazetesi’nin haberine tepki gösteren İmamoğlu, “Kalkmış sözüm ona bir din görevlisi, bir imam ‘kurbanlarınızı bağışlayıp kurbanınızı murdar etmeyin’ demiş. Bunların nesli tükendi. İtibarı kalmadı bunların” dedi.

Yeni Akit Gazetesi’nin haberinde ise TÜM-DİN-DER Genel Başkanı Metin Kaçar’ın açıklamalarına yer verilerek “Uzmanlar tüyü bitmemiş yetimin hakkını şaraba yatırana kurban verilmez görüşünde birleşti” denilmişti.

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