CHP lideri Özgür Özel'den Filistin'i tanıyan ülkelerin başbakanlarına mektup

CHP Genel Başkanı Özel, Filistin'i resmen tanıyan İspanya, Norveç ve İrlanda başbakanlarına mektup yazarak, kararları dolayısıyla teşekkür etti. Özel, mektubunda, "CHP ve Türkiye, Filistin devletinin tanınması kararınızı büyük bir memnuniyetle karşılamıştır. Bu vesileyle sizi ve hükümetinizi kutluyor ve bölgede kalıcı bir barışa yönelik güçlü kararlılığınız için şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanması için sosyal demokrat, sosyalist siyasi dostlarına çağrıda bulunarak, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaya uygulanabilir tek çözüm olarak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması gerektiğini vurguladığını dile getirdi.

'CESUR VE ADİL KARARINIZA TANIKLIK ETMEK HEPİMİZİ CESARETLENDİRDİ'

Özel, mektubunda "Sizin gibi cesur ve adil bir karara, özellikle de üç Batı Avrupa demokrasisinden aynı anda tanıklık etmek, küresel anlamda barış ve adaletten yana olan hepimizi cesaretlendirmiştir. Diğer ülkelerin de sizin bu örnek adımınızı takip etmelerinin yolunu açtığınıza yürekten inanıyorum. Özellikle de İsrail hükümetinin Refah'taki çadır kampa yapılan ve çok sayıda masumun hayatını kaybettiği son vahşi saldırıda gördüğümüz üzere etnik temizlik sınırlarını aştığı bir dönemde, uluslararası toplumun gösterdiğiniz kararlılığa ihtiyaç duyduğu açıktır" ifadelerini kullandı.