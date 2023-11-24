İmamoğlu'ndan Akşener ve yerel seçim mesajı: Yakında biz de ziyaret yaparız

Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 10 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığını aktarmıştı.

Söz konusu görüşmenin geçen pazar günü gerçekleştiğini kaydetmişti.

İkilinin 10 dakika boyunca konuştuğunu belirten Saymaz, görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini ancak CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak tartışmasına girilmediğini vurguladı.

İBB'nin balıkçılara koruyucu malzeme dağıtım töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Akşener ile telefonla görüştüğünü doğruladı.

Akşener ile henüz bir yüz yüze görüşme planı yapmadığını belirten İmamoğlu, yakında yapabileceklerini belirterek, "Yakında biz de ziyaret yaparız" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Biz neticede beş yıl önce Millet İttifakı'nın belediye başkanı adayı olarak yola çıkmış ve seçimi kazanmıştık. Bu dönem bitene kadar da biz o ittifakı temsil eden belediye başkanıyız. Hem mevcut gündeme dair düşüncelerimizi paylaştık. İletişime açık olduğumuzu kendileri de ifade etti. Böylesi bir dertleşme sohbetleşme için de kendilerine teşekkür ederim.

'SÜRECİN KÜLTÜRÜNE UYGUN ŞEKİLDE DAVRANAN İNSANLARIZ'

Mansur Yavaş başkanımızın da sayın Meral Akşener'i ziyaret etmesi kadar da doğru ve güzel bir şey yok. Biz de konuşuruz. Kaldı ki tüm bu süreçlerle ilgili de Genel Başkanımız Özgür Özel ile görüşerek bu süreçleri yönetiyoruz. Hem parti kurallarına uygun, hem belediye başkanlığı kültürüne ve ahlakına uygun hem de ittifakın başlangıcından bitirilmesine kadar olan sürecin kültürüne uygun şekilde davranan insanlarız."

Kaynak: Gerçek Gündem