İmamoğlu-Rasim Ozan Kütahyalı Davasında Karar Açıklandı: Tazminat Ödeyecek

Katıldığı TV programlarında sık sık söylediği skandal sözlerle gündem olan Rasim Ozan Kütahyalı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında açtığı davayla başı bir süredir dertte.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi yine katıldığı bir televizyon programında İmamoğlu'na sert sözlerle yüklenmiş, ağza alınmayacak hakaretlerde bulunmuştu. "Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun. Adam satın alma, adam kayırma, ona buna paralar dağıtma" sözleri üzerine İmamoğlu, Kütahyalı'ya tazminat davası açmıştı.

23. Asliye Hukuk Mahkemesi söz konusu davada kararını açıkladı. Mahkeme, Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Ekrem İmamoğlu'na 60 bin Türk Lirası tazminat ödemesine karar verdi.

'KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI YOK' SAVUNMASI

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı ise yaptığı açıklamada, müvekkilinin sarf ettiği sözlerin mesleğinin bir gereği olarak kabul edilmesi gerektiğini savundu ve davaya konu olan sözlerin 'kişilik haklarına saldırı' barındırmadığını öne sürdü.

Kaynak: OdaTV