İmamoğlu Kritik Görüşmeyi Anlattı: Kılıçdaroğlu Başımızın Tacı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun zaman sonra ilk kez geçtiğimiz cumartesi günü Nevşehir'deki Hacı Bektaş-ı Veli Anma Etkinlikleri'nde bir araya geldi. Ardından İBB Başkanı İmamoğlu'nun talebi üzerine ikili, Kılıçdaroğlu'nun evinde de görüştü.

Türkiye gündemine yerleşen buluşmanın ardından İmamoğlu, bugün Emirgan ziyareti sırasında yanına gelen bir yurttaşa bu ziyaret hakkında konuştu.

'BEN ZİYARET ETMEK İSTEDİM'

Vatandaş, "Ziyaretinize memnum oldum. Kamuoyundaki spekülasyonları aradan kaldırdı" yorumunu yapınca İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ben her zaman arıyorum. Benim hiçbir şeyim yok kendisiyle, hiçbir insanla olmadığı gibi. Ben sadece şunu dedim. ‘Ben ofisinize gelip sizinle fotoğraf çektirmek değil, sizi ziyaret etmek istiyorum’ dedim. Ve gittim. ‘Sıklıkla görüşelim, gelin bizi ziyaret edin’ dedim. Benim başka bir şeyim olmaz. Başımızın tacı."