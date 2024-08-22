İadeiziyaret Tarihi Belli Oldu: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 14 Şubat 2024'te, 12 yıl sonra ilk kez Mısır'ın başkenti Kahire'ye ziyarette bulunması iki ülke arasındaki ilişkileri ısıtmaya başladı. Erdoğan'ın ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi de, 4 Eylül'de ilk kez Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Sisi'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de resmi törenle karşılayacak.

ANA GÜNDEM GAZZE

İki lider, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Birçok alanda anlaşmaya imza atılacak. İsrail'in saldırılarının durdurulması, bölgede ateşkesin sağlanması ve Netanyahu hükümetinin yargılanması konusunda atılabilecek ortak adımlar görüşmenin ana konusu olacak. Filistin başta olmak üzere Libya, sudan, Somali gibi bölgesel meselelerde; kalıcı istikrar, barış ve huzurun tesisi iki yapılabilecekler ele alınacak.

İki ülke arasında 10 milyar dolara ulaşan ticaret hacminde yeni hedef 15 milyar dolar. Bu hedefe ulaşmak için atılacak adımlar görüşülecek. Sisi'nin beraberinde iş dünyasından isimlerle Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.