İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu Evinde Ziyaret Etti: İşte Ankara'daki Kritik Zirvenin Perde Arkası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu evinde ziyaret etti. Talebin İmamoğlu'ndan geldiği görüşmede ana gündem 8 Eylül'de yapılacak olan kurultay oldu. Gerçek Gündem'e konuşan kaynaklar ise görüşmenin 'oldukça iyi' geçtiğini söyledi.

Seyhan Avşar Seyhan Avşar
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İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu Evinde Ziyaret Etti: İşte Ankara'daki Kritik Zirvenin Perde Arkası

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nevşehir'deki Hacı Bektaş-ı Veli Anma Etkinlikleri'nde yan yana gelmesi sonrası bugün Ankara'da sürpriz bir zirve yaşandı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Görüşme Ekrem İmamoğlu’nun talebi üzerine gerçekleşti. Ekrem İmamoğlu Pazar günü yakın çevresine Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak görüşme talep edeceğini belirtti. 1 yıl sonra ise ikili ilk kez Kılıçdaroğlu’nun evinde bir araya geldi.

GÖRÜŞMEDE NE KONUŞULDU?

Görüşmesinin ana maddesi ise 8 Eylül’de gerçekleşecek CHP Kurultay’ı oldu. Ekrem İmamoğlu, Kurultay sürecinin CHP’ye yakışır şekilde geçmesi gerektiğine dair temennilerini iletti.

Kaynakların aktarımına göre ikilinin baş başa yaptığı görüşme 'oldukça iyi' geçti. Bu görüşmede Hacı Bektaş-ı Veli anma töreninde yaşananlar ise hiç konuşulmadı. Ekrem İmamoğlu’na yakın bir isim Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamada, "Hacı Bektaş’ta negatif bir durum yaşanmadı. Ayrıca bizlik bir durum hiç yok. Bu nedenle bu konu hiç konuşulmadı" dedi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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