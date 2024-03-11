İmamoğlu Erdoğan'ı metro kullanmaya davet etti: Umarım bir gün vatandaşın arasına karışır da binme şansı olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul'da 5 yıl bitti. İBB kaç metro yaptı?" sözlerine yanıt veren Ekrem İmamoğlu, "Umarım bir gün vatandaşın arasına karışır da o metroya binme şansı olur. Bekleriz. Her birini de gezdirebilir, dolaştırabiliriz" dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattının sözleşme imzalama töreninin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'a metro göndermesinde bulunan İmamoğlu, "Umarım bir gün vatandaşın arasına karışır da o metroya binme şansı olur" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin. “Cumhurbaşkanı ‘Tam yol ileri’ sloganınızı dile getirdi ve ‘yolu açık olsun’ dedi sizin için. Nasıl cevap verirsiniz?” sorusu üzerine İmamoğlu, “Duyunca birkaç kez izledim açıkçası. Söylemişti de sayın cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek. Dinleyince de direkt o geldi aklıma tam yol ileri, yolu açık olsun cümlesi oy vereceğin insana söylenir. Muhtemelen gönlünden geçen şey, yani oyun kimin hakkı olduğu çok noktasında bu duygu dile getirilir diye düşünüyorum. Kendisine teşekkür ederim. Yolumuz açıktır. Merak etmesin. İstanbul için çok başarılı bir 5 yılı daha İstanbul'umuza yaşatacağız. Bana verdiği duygu bu. Açık söyleyeyim. Yolu açık olsun” dedi.

'UMARIM BİR GÜN VATANDAŞIN ARASINA KARIŞIR DA O METROYA BİNME ŞANSI OLUR'

İmamoğlu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstanbul'da 5 yıl bitti. İBB kaç metro yaptı? Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor” açıklamasının hatırlatılması üzerine şu cevabı verdi:

“Vallahi. Tabii bir imza bile atmaktan imtina ediyorsanız bir insanın yapmış olduğu 65 kilometreyi görme şansınız yok. Bu demek oluyor ki İstanbul'dan çok uzak. Umarım bir gün vatandaşın arasına karışır da o metroya binme şansı olur. Bekleriz. Her birini de gezdirebilir, dolaştırabiliriz."

Kaynak: ANKA

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Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan Metro İstanbul
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