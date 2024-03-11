Özgür Özel: Bin odalı saraya para var, emekliye para yok, o zaman Tayyip Bey’e oy yok!

Emekli maaşlarıyla ilgili konuşan Özgür Özel, "Uçan, kışlık, yazlık, bin odalı saraya para var, emekliye para yok. Madem emekliye para yok. O zaman 31 Mart’ta da Tayyip Bey’e oy yok" ifadelerini kullandı.

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Özgür Özel: Bin odalı saraya para var, emekliye para yok, o zaman Tayyip Bey’e oy yok!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Çatalca'da halka seslendi.

Özgür Özel, emekliler başta olmak üzere, halkın yoksulluk çekmesine rağmen Erdoğan'ın bin odalı sarayda oturmasına, "Uçan, kışlık, yazlık, bin odalı saraya para var, emekliye para yok. Madem emekliye para yok. O zaman 31 Mart’ta da Tayyip Bey’e oy yok" dedi.

Özel'in sözlerinden satır başları şöyle:

"Erdoğan! Sana emanet edilen Hazine'nin içi doluydu, boşaldıysa hesabı emekliler vermeyecek, sen vereceksin. 1.4 trilyon değil, 690 milyara ihtiyaç var. Bu 690 milyar para bulunamaz mı? Geliyordu, son anda mani oldu. Bu İliç'te 9 kişiyi öldüren altın şirketi 222 milyon vergi ödeyecekmiş, affedilmiş. Beşli çetenin, yandaş müteahhitlerin, saray müteahhitlerinin 2022 yılında ödemesi gereken toplam 680 milyar vergiden vazgeçtiler. Size 690 milyar para olsa her ay 7'şer bin lira ödenebilirdi. Ama beşli çeteye para var, emekliye para yok. Yandaş müteahhite para var, emekliye yok.Uçan, kışlık, yazlık, bin odalı saraya para var, emekliye para yok. Madem emekliye para yok. O zaman 31 Mart’ta da Tayyip Bey’e oy yok.

'O HOLDİNGLERİN, ULTRA ZENGİNLERİN VERGİLERİNİ ARTIRACAK'

AKP'liler ve MHP'lilerin mutlaka son seçimde Tayyip Bey'e oy veren herkesin bu seçimde oy vermemesi lazım. Çünkü 4 yıl seçim yok. 4 yıl boyunca kemer sıkacağız diyor, acı reçete içireceğim diyor. Bundan sonra 'sıkı para politikası' diyor Mehmet Şimşek. Ağzından kaçırdı. Siyasette kuraldır; sarı kartı gösterirsen, kırmızı ışığı yakarsan, ben çantada keklik değilim dersen; senin değil, o holdinglerin, ultra zenginlerin vergilerini artıracak."

Kaynak: Gerçek Gündem

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