İmamoğlu Erbaş'a Ateş Püskürdü: Bu Milletin Milli ve Manevi Duygularını Taşımıyor!

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmamasına tepki gösterdi.

Gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan İBB Başkanı, "On yıl bu insanlar savaştı, 1912'den 1922'ye kadar. Bu milletin yüzyıllardır gerilemesine, işgal edilmesine bir komutan dur dedi; Mustafa Kemal Atatürk. Bunu bu millet için, bu milletin değerleri, inancı, camisi, ezanı için yaptı. Hutbede adı yok" diyerek tepkisini dile getirdi.

'BU MİLLETİN İNANCINI MAHVETTİ'

İmamoğlu, sözlerinin devamında da Ali Erbaş'ı işaret ederek, "Diyanet İşleri Başkanı, bu milletin milli ve manevi duygularını taşıyan bir insan değil. Siyaset yapıyor, birilerine yaranıyor, kime yarandığını da bilmiyorum. Allah onu ıslah etsin. Ne vatanı, ne milleti, ne bayrağı, ne cumhuriyeti ne de devleti temsil edemez. Resmen zaptetti, gaspetti. Bu milletin inancını da mahvetti" dedi.