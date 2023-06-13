İmamoğlu, Ankara yolcusu: Kılıçdaroğlu ile görüşeceği açıklandı
Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerin ardından yaptığı "değişim" çıkışı son haftaların en fazla konuşulan gündemlerden biri oldu.
İmamoğlu'nun çıkışı sonrası CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekilli Özgür Özel de ''Sorumluluktan kaçmam" demişti.
İMAMOĞLU ANKARA'YA GİDİYOR
28 Mayıs'ta sonuçlanan cumhurbaşkanı seçimi sonrası CHP'de başlayan ‘değişim’ tartışmaları sürüyor.
Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'ya gideceği öğrenildi.
KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞECEK
İmamoğlu'nun CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yarın saat 10:30'da görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
Son Güncelleme: