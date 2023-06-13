İmamoğlu, Ankara yolcusu: Kılıçdaroğlu ile görüşeceği açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerin ardından yaptığı "değişim" çıkışı son haftaların en fazla konuşulan gündemlerden biri oldu.

İmamoğlu'nun çıkışı sonrası CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekilli Özgür Özel de ''Sorumluluktan kaçmam" demişti.

İMAMOĞLU ANKARA'YA GİDİYOR

28 Mayıs'ta sonuçlanan cumhurbaşkanı seçimi sonrası CHP'de başlayan ‘değişim’ tartışmaları sürüyor.

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'ya gideceği öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞECEK

İmamoğlu'nun CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yarın saat 10:30'da görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.