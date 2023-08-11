Hatay'ı 'Arap yurdu' ilan etmişti: Cemil Kılıç'tan Halil Konakçı'ya sert tepki

Polis korumasıyla gezdiği, Diyanet kadrosuna alındığı ortaya çıkan Halil Konakçı'nın, Hatay'ı "Arap yurdu" ilan etmesinin ardından ilahiyatçı Cemil Kılıç, "Türk toprağı diyeceksin Halil! Neden Türk'e ve İslam'a bu kadar düşmansın? Türk diline düşmansın ama hala Türkçe yazıyorsun" dedi.

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Hatay'ı 'Arap yurdu' ilan etmişti: Cemil Kılıç'tan Halil Konakçı'ya sert tepki

Polis korumasıyla gezdiği, Diyanet kadrosuna alındığı ortaya çıkan Halil Konakçı, tepki çeken ifadeler kullandı.

Konakçı’nın "Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi" ifadelerine sosyal medyadan tepki yağdı.

Konakçı, söz konusu ifadelerinin gündem olmasının ardından “Değil Hatay ben Şam, Halep, Musul, Kerkük gibi ecdadımın kanının döküldüğü her toprağı Türkiyemin vatan toprağı sayarım. Hani sizin dedelerinizin İngiliz’e, Fransız’a peşkeş çektikleri toprakları diyorum” açıklamasında bulundu.

“NEDEN TÜRK'E VE İSLAM'A BU KADAR DÜŞMANSIN”

İlahiyatçı Cemil Kılıç da sosyal medya hesabından Konakçı’nın açıklamasına tepki gösterdi.

Kılıç, “İslam düşmanı sensin Fransız zangoçu Halil! Bir türlü Türk diyemiyorsun. Türkiye’min toprağı diyorsun. Türk toprağı diyeceksin Halil! Neden Türk'e ve İslam'a bu kadar düşmansın? Türk diline düşmansın ama hala Türkçe yazıyorsun. Düşmanı olduğun Türk'ün dilini neden kullanıyorsun” dedi.

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