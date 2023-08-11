Fatih Altaylı: Mafya babaları, uyuşturucu satıcıları serbest, Barış içeride. Ayıptır!

Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan’ın hukuksuz bir şekilde 5. Kez hapsedilmek istenmesine "Katiller, mafya babaları, uyuşturucu satıcıları serbest, Barış içeride. Ayıptır, yazıktır!" sözleriyle tepki gösterdi.

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Fatih Altaylı: Mafya babaları, uyuşturucu satıcıları serbest, Barış içeride. Ayıptır!

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi YouTube kanalındaki yayınında, Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan’ın hukuksuz bir şekilde 5. Kez hapsedilmek istenmesine tepki gösterdi.

Fatih Altaylı, Barış Pehlivan’ın hapsedilmek istenmesini, "Katiller, mafya babaları, uyuşturucu satıcıları serbest, Barış içeride. Ayıptır, yazıktır!" sözleriyle değerlendirdi.

İşte o yayının ilgili kısmı:

NE OLMUŞTU?

Barış Pehlivan'ın 2 Ağustos'ta Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen kısa mesajla ile 1-15 Ağustos 2023 tarihleri arasında Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'na (eski adıyla Silivri) teslim olmasının istendiği belirtilmişti.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında daha önce 3 yıl 9 ay ceza aldığı ve cezaevinde 6 ay kaldıktan sonra tahliye edildiği davayla ilgili yeniden cezaevine gireceğini duyurmuştu.

Pehlivan, 'denetimli serbestlik'le çıkmasının şartlarından birinin hakkında yeni bir dava açılmaması olduğunu ancak açılan bir dava nedeniyle 8 ay ceza aldığını ve 15 Ağustos'ta teslim olacağını belirtmişti.

Denetimli serbestlikten faydalanmak için yaptığı başvurunun kabul edilmemesiyle gündemdeki yerini koruyan Barış Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz dün, Nöbetçi İnfaz Hakimliği'ne başvurarak Marmara Cezaevi’nin verdiği karara itiraz etmişti.

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