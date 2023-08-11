Boşanma aşamasındaki Ezgi Zerkin öldürülmüştü: Bakan Tunç'a 'o hakim hakkında soruşturma başlatıldı mı' sorusu

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, İzmir'de, boşanma aşamasında olduğu Ezgi Zerkin’i ateşli silahla öldürerek kaçan Deniz Özarslan’ın aradan geçen bir yıla rağmen yakalanmamasını Meclis gündemine taşıdı.

Kadıgil, “Katil Deniz Özarslan’a karşı defalarca koruma kararı talep eden Ezgi Zerkin’e 6284 sayılı yasa kapsamında elektronik kelepçe tedbiri uygulanarak korunması ilgili hakim tarafından neden karar altına alınmamıştır? Elektronik kelepçe kararı vermeyerek Ezgi Zerkin’in katledilmesindeki ihmallerde payı bulunan ilgili hakim hakkında herhangi bir HSK soruşturması yürütülmekte midir” diye sordu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Kadıgil, şunları kaydetti:

“Defalarca yapılan suç duyuruları ve koruma kararına rağmen katledilen Ezgi Zerkin’in katil zanlısı aradan geçen 1 yıllık sürece rağmen yakalanamamıştır. Özarslan’ın daha önce de hakkında açılmış şiddet davası ve cezası olduğu ortaya çıkmıştır.”

“KATİLİN KAÇAK OLMASINDA SORUMLULUĞU BULUNAN KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA HERHANGİ BİR SORUŞTURMA AÇILMIŞ MIDIR”

Kadıgil, Bakan Yılmaz Tunç’tan şu soruların yanıtını istedi:

“Ezgi Zerkin'in katili Deniz Özarslan nerededir? Ezgi Zerkin’in katledilmesinin ardından geçen bir yıla rağmen katil neden bulunamamıştır? Katilin kaçak olmasında sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Katil Deniz Özarslan’a karşı defalarca koruma kararı talep eden Ezgi Zerkin’e 6284 sayılı yasa kapsamında elektronik kelepçe tedbiri uygulanarak korunması ilgili hakim tarafından neden karar altına alınmamıştır? Elektronik kelepçe kararı vermeyerek Ezgi Zerkin’in katledilmesindeki ihmallerde payı bulunan ilgili hakim hakkında herhangi bir HSK soruşturması yürütülmekte midir?”

CİNAYET 28 TEMMUZ 2022’DE İŞLENDİ

Kadın cinayeti, 28 Temmuz 2022’de İzmir’in Mersinli Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz Özarslan, boşanma aşamasında olduğu Ezgi Zerkin’in çalıştığı iş yerine geldi. Deniz Özarslan, ateşli silahla ateş ederek kaçtı. Zerkin, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ezgi Zerkin’in beyin ölümü gerçekleşti. Zerkin, 11 Ağustos 2022’de hayatını kaybetti. Deniz Özarslan ise bir yıldır yakalanamadı.

Kaynak: ANKA