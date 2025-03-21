İki Bakandan 'Ukrayna' Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, bir araya geldi. Açıklama yapan iki isim, Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes sağlanması gerektiğini söyledi.

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İki Bakandan 'Ukrayna' Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, görüştü. İki bakan, görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Bakan Fidan, "Ukrayna'daki savaşın etkilerini yakından hisseden iki ülkeyiz. Türkiye de Macaristan'da bölgedeki itilafın çözülmesi için diyalogdan yana. Tarafların ateşkesle ilgili girişimlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Ümidimiz tam ve kalıcı ateşkesin başlamasıdır. Biz olayın başından beri diyaloğun bir an önce olmasını istiyorduk. Çok fazla yıkım var. Bugün geldiğimiz noktada yeni Amerikan yönetiminin bu gündemi yönetiyor olmasını görmek bölgemiz için sevindirici bir gelişme. Umarız kısa sürede ateşkese ulaşırlar. Biz Türkiye olarak ateşkese desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Szijjarto ise bu barışın dünya barışı için de iyi olacağını düşündüklerini söyleyerek, "Türkiye ve Rusya dahil edilmeden Avrupa'nın güvenlik mimarisinden bahsetmek gerçekçi değildir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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