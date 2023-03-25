İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Yeşil Sol Parti'den aday adayı oldu

İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, milletvekili adaylığı için Yeşil Sol Parti'ye başvuru yaptı ve İHD'deki görevinden ayrıldı.

İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Yeşil Sol Parti'den aday adayı oldu

 İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Yeşil Sol Parti'den milletvekili aday adayı oldu. 

İHD'den yapılan açıklamada vekil adaylığı başvurusu yapan Türkdoğan'ın İHD Eş Genel Başkanlığı görevinden ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Derneğimizin 2008 yılından bu yana Eş Genel Başkanlığını yürüten Öztürk Türkdoğan, Yeşil Sol Parti’den milletvekili adaylığı başvurusu yaptığından dolayı görevinden ayrılmıştır. Bugüne kadar sürdürmüş olduğu kararlı, azimli mücadelesi ve emekleri nedeniyle kendisine teşekkür ederiz" denildi.

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