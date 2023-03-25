Gazeteci Aslı Öymen, CHP'den aday adaylığı başvurusu yaptı

Gazeteci Aslı Öymen, CHP'ye aday adaylığı başvurusunu İstanbul 2. Bölge için yaptı.

Son Güncelleme:
Gazeteci Aslı Öymen, CHP'den aday adaylığı başvurusu yaptı

Gazeteci Aslı Öymen, babası Altan Öymen'in 6. Genel Başkanı (1999-2000) olduğu CHP'den milletvekili aday adaylığı için başvurdu.

Aslı Öymen, CHP'ye aday adaylığı başvurusunu İstanbul 2. Bölge için yaptı.

İstanbul 2. Bölge seçim çevresi Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerini kapsıyor.

Son Güncelleme:
Fahrettin Altun, Erdoğan'ın mezuniyet belgelerini paylaştı; Eski AKP'li vekil 'soyadı' ayrıntısına dikkat çekti Fahrettin Altun, Erdoğan'ın mezuniyet belgelerini paylaştı
Yalı Çapkını dizisine yeni oyuncu.. Seyirci çileden çıktı Yalı Çapkını dizisine yeni oyuncu.. Seyirci çileden çıktı
Lapa olmuyor.. Klasik pilav tariflerinden çok farklı hazırlanıyor Lapa olmuyor.. Klasik pilav tariflerinden çok farklı hazırlanıyor
Erdoğan'ın açıkladığı emekli maaşı 'müjdesi' Diyanet'in fitresinin altında kaldı Erdoğan'ın açıkladığı emekli maaşı 'müjdesi' Diyanet'in fitresinin altında kaldı
ÇOK OKUNANLAR
Kutup soğukları Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 15-18 derece düşecek! Kutup soğukları Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 15-18 derece düşecek!
7 ay önce evlenmişlerdi: Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş'tan kötü haber 7 ay önce evlenmişlerdi: Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş'tan kötü haber
Son anketten Erdoğan'a kötü haber geldi: Hem oylarını hem de halkın güvenini kaybetti! Son anketten Erdoğan'a kötü haber geldi: Hem oylarını hem de halkın güvenini kaybetti!
AKP’ye yakın şirketin anketinde de Erdoğan kazanamadı: Seçim ikinci tura kaldı! AKP’ye yakın şirketin anketinde de Erdoğan kazanamadı: Seçim ikinci tura kaldı!
Dolar 35-40 lirayı görecek: Selçuk Geçer korkutan senaryo için tarih verdi! Dolar 35-40 lirayı görecek: Selçuk Geçer korkutan senaryo için tarih verdi!