Gazeteci Aslı Öymen, CHP'den aday adaylığı başvurusu yaptı
Gazeteci Aslı Öymen, CHP'ye aday adaylığı başvurusunu İstanbul 2. Bölge için yaptı.
Gazeteci Aslı Öymen, babası Altan Öymen'in 6. Genel Başkanı (1999-2000) olduğu CHP'den milletvekili aday adaylığı için başvurdu.
Aslı Öymen, CHP'ye aday adaylığı başvurusunu İstanbul 2. Bölge için yaptı.
İstanbul 2. Bölge seçim çevresi Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerini kapsıyor.
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