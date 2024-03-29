İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan seçim güvenliği açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Büyükçekmece Mustafa Kemal Bulvarı'nda esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan Yerlikaya, 1 Ocak'tan itibaren 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili tüm siyasi partilerin huzur ve güven ortamında seçim kampanyalarını yürüttüklerini söyledi. Yarın ve cumartesi propaganda döneminin bitmiş olacağını, pazar günü ise artık halkın iradesinin sandığa yansıyacağını anlatan Yerlikaya, şehirlerin teslim edileceği belediye başkanlarının seçileceğini kaydetti.

SEÇİM GÜVENLİĞİ AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığının, seçimin huzur ve güven ortamında yapılması görevi olduğunu belirten Yerlikaya, "Yönetimi, denetimi, kararı Yüksek Seçim Kurulunun, il ve ilçe seçim kurulunun ama huzur ortamından, güven ortamından sorumlu olan benim. Ben yol arkadaşlarımla, dava arkadaşlarımla beraber vefamı, onlarla beraber inandığımız hizmetin tecelli etmesiyle ilgili sizlerin karşısına gelip bunları anlatıyoruz. Birileri bundan huzursuz oluyor. Onları huzursuz etmeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Ama tavizsiz 14 ve 28 Mayıs'ta yüzyılın son seçimini nasıl huzur ve güven ortamında yaptıysak, Allah'ın izniyle İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin mesai arkadaşımızla tüm seçim sath-ı mailinde bu huzuru da güveni de en güzel şekilde sağlayacağımıza inancımız tamdır." dedi.