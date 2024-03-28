Seçim öncesi İmamoğlu ve Yavaş'tan seçmene çağrı

Sosyal medya hesabından videolu paylaşımlar yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yurttaşları sandığa davet etti.

'Haydi İstanbul Sandık Başına'

İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Haydi İstanbul sandık başına. Tam Yol İleri!" notunu düştü.

Haydi İstanbul sandık başına.



Tam Yol İleri ! pic.twitter.com/EWZSvFKeuf — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 28, 2024

'Tam Motivasyonla Sandığa Gitmenizi Rica Ediyorum'

Yavaş, X hesabından yaptığı paylaşımda "Değerli hemşehrilerim, Sizlerin tam motivasyonla sandığa gitmenizi, özellikle ilçe belediye başkan adaylarımızı ve meclis üyelerimizi de desteklemenizi rica ediyoruz. Son dönemimizde engellemelere takılmadan sizlere doya doya hizmet etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.