İmamoğlu Mersin'de depremzedelerle buluştu: Bunun iktidarı yok, muhalefeti yok

Mersin programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret ederek başlayan İmamoğlu, ardından Yenişehir Fuar Alanında misafir edilen depremzedelerle bir araya geldi.

İmamoğlu, "Mersin başta olmak üzere, hangi şehrimiz olursa olsun fark etmiyor, yoğun göç alan şehirlerimizin merkezi yönetim tarafından desteklenmesi şarttır. Konuya siyaset üstü bir anlayışla bakılması gerekiyor. Bunun iktidarı yok, muhalefeti yok. Bu milletin parasıyla yine bu milleti ayağa kaldırma becerisini ortaya koyabilmenin mutluluğunu, huzurunu hep birlikte yaşamakla yükümlüyüz" dedi.

"BUNUN İKTİDARI YOK, MUHALEFETİ YOK"

"Konuya siyaset üstü bir anlayışla bakılması gerekiyor" diyen İmamoğlu, "Kol kola verirsek ve inanınız ki bu yaşadığımız deprem ve afet sürecini partiler üstü tutarsak… Siyasi takvimlerin ve siyasi menfaatlerin ya da siyasi vaatlerin bir parçası olmaksızın ‘Vatandaşlarımızın ihtiyacı ne, bunu kol kola nasıl çözeriz’ diye düşünmeliyiz. Bunun iktidarı yok, muhalefeti yok. Bunun bürokratı yok, siyasisi yok. Bunun milletvekili yok, muhtarı yok. Hep birlikte kol kola çalışabilmenin, bu milletin parasıyla yine bu milleti ayağa kaldırma becerisini ortaya koyabilmenin mutluluğunu, huzurunu hep birlikte yaşamakla yükümlüyüz. Bu konuda Vahap Seçer Başkan’ım, bizler, bütün belediye başkanları, partisine bakmaksızın bütün yöneticiler, kendisini bu yolculuğa adamak zorundadır. Bizler, bu yolculuğa kendimizi adadık. İnşallah bir an önce yaralarımızı sararız. Bu güzel çocuklarımızı, evlatlarımızı okullarına, yuvalarına kavuştururuz. Gerçek güzel Hatay'ı Hatay'da, gerçek güzel Adıyaman'ı Adıyaman'da, gerçek güzel Maraş'ı Maraş'ta, oranın insanlarıyla birlikte var etmeyi başarırız" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL’DA YOĞUN BİR ÇALIŞMAMIZ VAR"

"Kent merkezleri harabeye döndü ve çok sayıda insan yaşamını yitirdi" diyen İmamoğlu, "Büyük hatalar yaptık. Büyük eksikler yaptık milletçe, hükümetlerce. Ve bununla ilgili tedbir alamadık. Ve depreme karşı büyük bir sorumluluğumuz var. İstanbul başta olmak üzere, Türkiye'nin birçok yöresinde amasız, fakatsız mutlak tedbir alan, gereğini yerine getiren iş ve işlemleri hızla devreye koymalıyız. İstanbul’da yoğun bir çalışmamız var. Bütün bilgi, deneyim, beceri, tecrübe, ne varsa elimizde, bütün birikimimizde, Mersin başta olmak üzere Türkiye'nin her şehriyle iş birliğine hazırız. Bu bakım hem bu hafta sonu hem önümüzdeki hafta yapacağımız açıklamalarla birlikte, diğer büyükşehirlerimizle de sağlıklı bir iş birliği zeminini nasıl kurarız ve beraber nasıl hareket edebiliriz… Bunun adı ister kentsel dönüşüm olsun, bunun adı ister binaların güçlendirilmesi olsun, bunun adı ister konut politikalarıyla özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut ihtiyaçlarının çözümü noktasındaki projelerimiz olsun; bu başlıklar altında özenli bir çalışmayı yerine getireceğimizi de vatandaşlarımızla paylaşmak isterim" diye konuştu.

"MERSİN'İN NÜFUSU 2,7 MİLYONA ERİŞTİ"

Mersin’in depremler sonrasında önemli oranda göç aldığına vurgu yapan Vahap Seçer de, "Bunun yanında, yaklaşık 50 bin sığınmacının da deprem dolayısıyla o bölgeden Mersin'e geldiğini düşünüyoruz. Bizim kendi nüfusumuz, daha önceki sığınmacı nüfus sayısı, depremden dolayı gelen kendi vatandaşlarımız ve sığınmacılarla beraber, toplam Mersin'in şu anda 2,7 milyon nüfusa eriştiğini düşünüyoruz. Bunun yaratacağı sorunları da görüp bir an önce başta merkezi hükümetin ve bizim belediyelerimizin, diğer kurumların tedbir alması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu uyarımızı da geçtiğimiz günlerde zaten kamuoyuyla paylaştık. Altyapı, bunun içerisinde içme suyu -ki şu anda kuraklık da hüküm sürüyor, önemli bir süreçten geçiyoruz, sıkıntı yaşayabiliriz- kanalizasyon, arıtma ve konut… Mersin'de, düşük gelirli vatandaşlarımızın sahip olacağı ölçekte konut sayısı yeterli değildir. Başta TOKİ olmak üzere, bu konuda herkes ivedilikle, vakit kaybetmeden, biz de dahil, çalışmaları başlatmak zorundayız" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem